Lübnan\'da Mühimmat Depo Patlaması: 6 Asker Şehit Oldu

LÜBNAN'da bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 asker yaşamını yitirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.