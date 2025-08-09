Lübnan\'da Mühimmat Depo Patlaması: 6 Asker Şehit Oldu

LÜBNAN'da bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 asker yaşamını yitirdi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
