Lübnan'da sığınmacılar kamyon kamyon ülkelerine gönderildi

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Lübnan, ülkede bulunan Suriyeli mültecileri memleketlerine geri gönderme planını uygulamaya başladı. 6,7 milyon nüfusa sahip Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ile kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyada ilk sırada.

YENİ DOĞAN HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİ SURİYELİ

Lübnan'lı yetkililer ülkedeki sığınmacı sorununa ilişkin, yerel halkın işlerini kaybettiğini, aynı zamanda hırsızlık ve kriminal suç sayısında patlama yaşandığını, ayrıca her iki yeni doğan çocuktan birinin Suriyeli olduğunu belirtiyor.

KAMYONLARA DOLDURUP GÖNDERDİLER

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise Lübnan'daki sığınmacıların son durumunu gözler önüne serdi. Görüntülerde kasalarında Suriyeli sığınmacıların olduğu kamyonların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülüyor.