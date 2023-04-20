Lübnan'da sığınmacılar kamyon kamyon ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Lübnan'da sığınmacılar kamyon kamyon ülkelerine gönderildi

20.04.2023 09:36

Türkiye'den sonra en çok sığınmacı sorununa maruz kalan ülkelerden biri olan Lübnan'dan gelen çarpıcı görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Kamyonların pikaplarına doldurulan mülteciler ülkelerine geri yollandı.

Lübnan, ülkede bulunan Suriyeli mültecileri memleketlerine geri gönderme planını uygulamaya başladı. 6,7 milyon nüfusa sahip Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ile kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyada ilk sırada.

YENİ DOĞAN HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİ SURİYELİ

Lübnan'lı yetkililer ülkedeki sığınmacı sorununa ilişkin, yerel halkın işlerini kaybettiğini, aynı zamanda hırsızlık ve kriminal suç sayısında patlama yaşandığını, ayrıca her iki yeni doğan çocuktan birinin Suriyeli olduğunu belirtiyor.

KAMYONLARA DOLDURUP GÖNDERDİLER

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise Lübnan'daki sığınmacıların son durumunu gözler önüne serdi. Görüntülerde kasalarında Suriyeli sığınmacıların olduğu kamyonların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülüyor.

YORUMLAR (4)
  • EmirElifErva Tirak: bizde yollamalıyız yoksa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Lübnan ileride yaşayacağı sıkıntıları anlayıp biraz geçte olsa ülkesini rahatlatma yoluna girdi. Biz de fazla geç kalmadan hareket etmeliyiz. Ancak şimdiki yönetimin bu konuda hiçbir kaygı taşımadığı da ortada. Milyonlarcasina kimlik verildi sırf oy için. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: lübnanda doğan iki çocuktan biri sryeli burada maşallah nerdeyse hepsi. Cevap Yaz 42 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Lübnan'da sığınmacılar kamyon kamyon ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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