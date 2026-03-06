Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 123'e Yükseldi - Son Dakika
Son Dakika

Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 123'e Yükseldi

Lübnan\'daki Saldırılarda Can Kaybı 123\'e Yükseldi
06.03.2026 11:03
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 123 ölü, 683 yaralı var; 96 bin kişi yerinden edildi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırılarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Başta başkent Beyrut olmak üzere, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden bombardımanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 123'e, yaralananların sayısının ise 683'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan açıklamada, artan güvenlik riskleri ve yıkım nedeniyle yerinden edilen sivil sayısının büyük bir hızla arttığı belirtildi. Açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 96 bin kişinin ülke genelinde açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

