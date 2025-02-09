Lübnan Yeni Hükümetini Kurdu - Son Dakika
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Dünya

Lübnan Yeni Hükümetini Kurdu

Lübnan, İsrail-Hizbullah çatışmalarının ardından yeni hükümetini kurdu ve güvenliği sağlamaya çalışıyor.

09.02.2025 13:31
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(ANKARA) - İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların ardından harap olan güney bölgesini yeniden inşa etmeye ve güvenliği sağlamaya çalışan Lübnan, 2022'den bu yana ilk tam teşekküllü hükümetini kurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, dün yaptığı açıklamada, eski geçici hükümetin istifasını kabul ettiğini ve yeni Başbakan Nawaf Salam'ı hükümeti kurmaya resmen davet eden bir kararname imzaladığını duyurdu.

Lübnan'da hükümet makamları mezhepsel bağlılıklara göre tahsis ediliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı "Maruni Hıristiyan", başbakan "Sünni Müslüman", meclis başkanı ise "Şii Müslüman" olmak zorunda.

Salam, göreve gelmesinin üzerinden bir ay geçmeden 5'i kadın 24 Bakandan oluşan yeni bir kabine kurdu. Bu gelişme, özellikle geleneksel olarak Hizbullah ve müttefiki Emel Partisi tarafından seçilen Şii bakanların seçimi konusunda üç haftayı aşkın süredir devam eden siyasi çıkmazın ardından geldi.

Kabinenin kurulduğuna ilişkin açıklama, ABD'nin Orta Doğu Elçi Yardımcısı Morgan Ortagus'un Hizbullah'ın yeni kabineden çıkarılmasında ısrar etmesinden sadece bir gün sonra geldi. Lübnan'ı ziyaret eden Ortagus, ayrıca İsrail'e örgüte ağır bir darbe indirdiği için teşekkür etti.

Hizbullah ve Emel Partisi, 2008'den bu yana kabinedeki sandalyelerin üçte birini ellerinde tutarak kararları veto etme ve hükümeti feshetme yetkisine sahip oldu. Lübnan basınında yer alan haberlere göre Salam, bu kez Hizbullah ve Emel'in taleplerini karşılamayı reddetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Lübnan Yeni Hükümetini Kurdu - Son Dakika

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