Lufthansa Pilotlarından 48 Saatlik Grev

11.03.2026 10:29
Almanya'da Lufthansa pilotları, toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle 48 saatlik grev yapacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)- Almanya'da Lufthansa pilotları, toplu sözleşme görüşmelerinde daha yüksek artış talebiyle perşembe ve cuma günleri için 48 saatlik grev çağrısı yaptı. Grev nedeniyle Almanya'dan kalkacak çok sayıda uçuşta iptal ve gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Almanya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Lufthansa'da görev yapan pilotlar, perşembe ve cuma günleri için 48 saatlik grev hazırlığı yapıyor. Pilotların bağlı bulunduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde daha iyi bir teklif sunulması talebiyle 5 binden fazla pilotu iş bırakmaya çağırdı.

Grev nedeniyle Almanya'dan kalkacak Lufthansa ana şirketine ait uçuşların yanı sıra Lufthansa Cargo ve Lufthansa CityLine seferlerinde de aksama yaşanabileceği bildirildi. Yolcuların çok sayıda uçuş iptali ve gecikmeyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Planlanan eylem, toplu sözleşme sürecinde pilotların gerçekleştirdiği ikinci grev dalgası olacak. Pilotlar daha önce 12 Şubat'ta bir gün süreyle greve gitmiş, bu nedenle 800'den fazla uçuş iptal edilmiş ve yaklaşık 100 bin yolcu etkilenmişti.

Öte yandan Eurowings pilotlarının bu haftaki greve katılmayacağı açıklandı. Şirkette grev oylamasının henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Sendika, Orta Doğu'daki hassas güvenlik durumu nedeniyle bazı uçuşların grev kapsamı dışında tutulacağını da duyurdu. Buna göre Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak seferler grevden muaf olacak.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, Lufthansa yönetimiyle yürütülen görüşmelerde özellikle şirket içi emeklilik sistemi konusunda somut bir teklif sunulmadığını belirterek, şirketten daha iyi bir teklif beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

