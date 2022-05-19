Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü

19.05.2022 11:19
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü

Luhansk Valisi Serhiy Haidai resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamalarla bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamalarla bölgedeki son durumu değerlendirdi. Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı olduğunu belirterek Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 4 kişinin yaşamını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, çatışmaların yoğun yaşandığı Donbas bölgesindeki son durumu değerlendirdi. Haidai, "Dün gece Donbass'ta 16 düşman saldırısı püskürtüldü, sekiz tank, 17 birlik zırhlı muharebe aracı, dört özel zırhlı araç ve altı konvansiyonel düşman aracı imha edildi" dedi.

SON TRAFO MERKEZİ İMHA EDİLDİSeverodonetsk kentinde bombardıman sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını ifade eden Haidai, Lısıçansk kentinde ise ağır bombardıman sonucu son çalışan trafo merkezinin imha edildiğini ve bölgede elektriğin bulunmadığını belirtti.

FOTOGRAFLI


Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü
YORUMLAR
500
Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı Elon Musk'tan gündemi sarsacak 'siyasi saldırı' açıklaması Elon Musk'tan gündemi sarsacak 'siyasi saldırı' açıklaması
Kaynak: DHA

Saldırı, Donbas, Trafo, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü - Son Dakika


Son Dakika
11:24 MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:37:03. #1.11#
SON DAKİKA: Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement