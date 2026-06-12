Macaristan'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü - Son Dakika
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Macaristan'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü

Macaristan\'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü
12.06.2026 13:52
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M1 otoyolunda meydana gelen kazalarda 8 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MACARİSTAN'ın batısındaki M1 otoyolunda sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada, 8 yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, ilk kaza Avusturya sınırı yakınlarındaki Györ kenti civarında saat 04.30 sıralarında yaşandı. Bir kamyonun yol bakım aracına çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

İlk olaydan kısa bir süre sonra ise kaza nedeniyle otoyolda durmak zorunda kalan başka bir kamyona, içinde 9 kişinin bulunduğu Moldova plakalı bir minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsteki 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kazaların ardından M1 otoyolunun Avusturya istikametindeki bir şerit yetkililer tarafından trafiğe kapatıldı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sanal medya hesabından yayımladığı mesajla kazalarda hayatını kaybeden 8 yabancı uyruklu kişinin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Macaristan, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan'da Otoyolda İki Kaza: 8 Ölü - Son Dakika

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