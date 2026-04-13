Macaristan'da Tarihi Seçim Değişimi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Macaristan'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Karaahmetoğlu, seçimlerin yalnızca bir iktidar değişimi olmadığını, ülkenin demokrasi, hukuk ve Avrupa ile ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 16 yıl süren Viktor Orbán iktidarının sona ermesini "tarihi bir kırılma" olarak nitelendiren Karaahmetoğlu, Macar seçmenlerin sandıkta net bir mesaj verdiğini ifade etti. Seçmenin tercihini demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden yana kullandığını belirten Karaahmetoğlu, bu sonucun Avrupa'da demokratik değerler açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

Seçimlerden galip çıkan Péter Magyar liderliğindeki yeni dönemin yalnızca Macaristan'da değil, Avrupa genelinde de etkili olacağını kaydeden Karaahmetoğlu, toplumun otoriterleşmeye ve kurumsal zayıflamaya karşı demokratik bir duruş sergilediğini söyledi.

Yeni döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Karaahmetoğlu, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve basın özgürlüğünün güvence altına alınmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Bu unsurların demokratik bir devletin temel şartları olduğunu belirtti.

Demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını ifade eden Karaahmetoğlu, eşitlik, sosyal adalet ve herkes için onurlu yaşam koşullarının da güçlü bir demokratik yapının parçası olduğunu dile getirdi. Güçlü bir sosyal devletin önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda Macar halkını tebrik eden Karaahmetoğlu, yeni sürecin daha özgür, daha adil ve dayanışma içinde bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlamasını temenni etti.