Macaristan Genel Seçimleri Başladı

12.04.2026 12:48
Macaristan'da 199 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde Fidesz ve Tisza partileri yarışıyor.

(ANKARA) - Macaristan'da seçmenler, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin sabah saatlerinde başladığı genel seçimlerde, 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek.

Seçmenler, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçların açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarına göre, meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Anketlerde ana muhalefet Tisza önde görülüyor

Ülkede 16 yıldır iktidarda bulunan Orban ile hızla yükselen Tisza Partisi arasındaki yarış, seçimlerin en kritik siyasi rekabeti olarak değerlendiriliyor. Son kamuoyu yoklamaları, iki blok arasında başa baş bir mücadeleye işaret ederken, Tisza'nın bazı anketlerde önde olduğu belirtiliyor.

Batı medyasına göre, seçim sonuçlarının ülkenin siyasi yönünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Seçim, Macaristan'ın iç politikasının yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Rusya'ya yönelik politikalar açısından da belirleyici görülüyor. Orban'ın Rusya'ya yakın izlediği politikalar çok sayıda Avrupalı liderler tarafından eleştirilmişti. Magyar'ın AB yanlısı söylemlerinin ise Avrupa'da destek bulduğu belirtildi.

Son miting mesajları

Başbakan Viktor Orban, Budapeşte'deki son konuşmasında, "seçim kampanyasını istikrar, ulusal egemenlik ve güvenlik vurgusu" üzerine kurarken, "Ukrayna'daki savaş ve dış tehditler üzerinden seçmenlere istikrarın korunması" çağrısında bulundu. Ana muhalefetteki Tisza Partisi Lideri Peter Magyar ise son mitinginde, "Debrecen'deki mitingde hükümeti yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötü yönetimiyle" eleştirerek, "değişim ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin güçlendirilmesi mesajını" öne çıkardı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:44:50.
