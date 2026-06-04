Macaristan ile Ukrayna Anlaşması

MACARİSTAN Başbakanı Peter Magyar, "Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardık. Taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceğiz" dedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Viktor Orban ve hükümetinin 10 yılda yapamadığını son 3 haftada başardıklarını bildirdi. Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan ve sayısı 100 bini aşan Macar azınlığın dil, eğitim, kültür ve siyasi haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarını belirten Magyar, bunun iki ülke arasındaki yoğun müzakerelerin sonucu olduğunu kaydetti. Magyar, "Ukrayna, anlaşmaya varılan tedbirleri yakın gelecekte hukuk sistemine dahil etmeyi taahhüt etti. Macar azınlık eskisinden çok daha geniş eğitim, kültür, dil ve siyasi haklara sahip olacak. Bu taahhütler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne sunacağı eylem planına da dahil edilecek. Bunun gerçekleşmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesinin açılmasını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Magyar, ülkesinin, Ukrayna'nın hızlandırılmış Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkmaya devam ettiğini söyleyerek, "Ukrayna, önümüzdeki 10 ila 15 yılda 33 faslın tamamını kapatmayı başarırsa, Macaristan yasal olarak bağlayıcı bir referandumla Ukrayna'nın üyeliğini destekleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.