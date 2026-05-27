Macaristan UCM\'den Ayrılmayı Durdurdu

MACARİSTAN Ulusal Meclisi, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma sürecinin durdurulması yönündeki tasarıyı onayladı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde yapılan oturumda, eski Başbakan Viktor Orban döneminde alınan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararının iptali için oylama yapıldı. Ülkenin UCM'den ayrılma kararının geri çekilmesi, 199 üyeli meclisin 133 üyesinin lehte oyuyla kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için son aşama olarak Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzası gerekiyor.