Macron: AB, ABD Gümrüklerine Misilleme Hazırlığında

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını kaydetti. Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" açıklamasında bulundu.

Macron, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.