Macron'dan ABD-İran Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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Macron'dan ABD-İran Anlaşmasına Destek

Macron\'dan ABD-İran Anlaşmasına Destek
15.06.2026 10:56
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Macron, ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve uygulanmasını teşvik etti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm taraflara anlaşmayı hızlı ve eksiksiz uygulama çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında sağlanan barış anlaşmasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Birçok ortağın katkıda bulunduğu diplomatik çabaların bir sonucu olan bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Macron, tüm taraflara anlaşmayı hızlı ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirme çağrısı yaptı.

Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın acil ve koşulsuz olarak yeniden açılmasına imkan tanıması gerektiğini vurgulayan Macron, İngiltere ile kurulan uluslararası misyonun bu sürece eşlik etmeye, mevcut araçların ise devreye sokulmaya hazır olduğunu kaydetti. Macron, deniz trafiğinin kısıtlama veya geçiş ücreti olmaksızın yeniden başlamasının, bölgesel istikrar ve küresel ekonomi için vazgeçilmez bir şart olduğunun altını çizdi.

Bu anlaşmanın Orta Doğu'daki herkesin barış ve güvenliğine hizmet edecek kapsamlı bir müzakerenin de yolunu açtığını belirten Macron, sürecin İran'ın nükleer ve balistik programlarının yanı sıra bölgesel politikalarına ilişkin endişeleri gidermesi gerektiğini ifade etti. Macron, sağlam ve kalıcı bir barışın ancak bu şekilde inşa edilebileceğini ve Fransa'nın ortaklarıyla birlikte bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Lübnan'daki duruma da dikkat çeken Macron, "Fransa, devletin egemenliğini yeniden tesis etmek için Lübnanlı yetkililerin kararlı çabalarına tam destek vermeye devam edecektir. Lübnan'ın istikrarını, toprak bütünlüğünü sağlamaya ve halkın ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olan tek güç devlettir. Bunun için sağlam ve kalıcı bir ateşkes şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron'dan ABD-İran Anlaşmasına Destek - Son Dakika

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