Macron\'dan İran\'a Tepki

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayarak, "İran'ın saldırıları gerekçesiz ve kabul edilemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik son saldırılara tepki gösterdi. Macron açıklamasında, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sivil altyapılara yönelik saldırıları gerekçesiz ve kabul edilemez. Çatışmanın başından bu yana yaptığı gibi Fransa, topraklarının savunulması için BAE'deki ve bölgedeki müttefiklerini desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki krizin çözümüne ilişkin şartları da vurgulayan Macron, "Devam eden çatışmaya kalıcı bir çözüm, ancak Hürmüz Boğazı'nın serbest dolaşıma yeniden açılması ve bölge ülkelerine gerekli güvenlik garantilerini sağlamaya imkan tanıyan sağlam bir anlaşma ile mümkün olacaktır. Bu garantiler özellikle İran'ın nükleer, balistik ve bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerinin yarattığı tehditlere karşı sağlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.