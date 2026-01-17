Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı

Macron\'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı
17.01.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki kritik bir toplantıda alışılmışın dışına çıkarak mavi camlı güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçti. Resmi protokolde nadir görülen bu görüntü, kamuoyunda merak uyandırırken Fransız basınında geniş yankı buldu. Macron, "Küçük bir rahatsızlık nedeniyle takıyorum" diyerek gözlüğün sebebini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi bir toplantıya mavi camlı güneş gözlüğüyle katılarak dikkat çekti. Macron'un bu tercihi, kısa sürede Fransız basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Le Parisien'in aktardığına göre Macron,Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğinin ele alındığı toplantıda basının karşısına mavi tonlu güneş gözlükleriyle çıktı. Elysee Sarayı'ndaki görüntüler, toplantının içeriği kadar Cumhurbaşkanı'nın görünümüyle de konuşuldu.

"KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE TAKIYORUM"

Toplantı sırasında kısa bir açıklama yapan Macron, güneş gözlüğü takmasının sağlıkla ilgili olduğunu belirterek, "Bu gözlükler için kusura bakmayın, küçük bir rahatsızlıkla ilgili. Bir süre takmam gerekiyor, bu halime katlanmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN ÖNCE SAĞ GÖZÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Macron, bir gün önce Bouches-du-Rhône bölgesindeki Istres Askeri Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitap ettiği Yeni Yıl konuşmasında sağ gözündeki kızarıklıkla dikkat çekmişti. Bu görüntüler de kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı

Konuyla ilgili esprili bir dil kullanan Macron, gözündeki durumun ciddi olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece önemsiz bir şey. Bunu kaplan gözüne bir gönderme olarak düşünün. Bu göndermeyi anlayanlar için bu bir kararlılık işaretidir" dedi.

Politika, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 20:06:29. #7.11#
SON DAKİKA: Macron'dan şaşırtan görüntü: Toplantıya güneş gözlüğü ile katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.