Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı - Son Dakika
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Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı

02.04.2022 11:44
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Ukrayna Parlamento Heyetini ve Rus ordusu tarafından esir alınıp sonra serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Ukrayna Parlamento Heyetini ve Rus ordusu tarafından esir alınıp sonra serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, Ukrayna heyetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol belediye başkanının neler yaşadığını hayal bile edilemez… Kendisine ve onunla birlikte olan Ukraynalı milletvekillerine hayranlığımızı ve desteğimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, heyetin aynı zamanda Fransa Meclis Başkanı Gerard Larcher ile Kızıl Haç'ın faaliyetlerini görüştüğünü belirtti. Ukrayna Parlamentosu resmi hesabından yaptığı açıklamayla toplantılarda, AB'ye tam üyelik, ordunun ihtiyaçları, insani koridorlar, Fransa'nın güvenlik garantisi sağlamaya hazır ülkeler arasına katılması ve Ukrayna'ya verilecek ek 300 milyon Euro gibi konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
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Elysee Sarayı, Ukrayna, Fransa, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı - Son Dakika


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