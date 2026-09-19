Macron, Rusya\'nın hibrit tehdidine karşı kritik altyapıyı koruyacak plan istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa ve Fransa'ya yönelik hibrit saldırı tehdidinin arttığı uyarısında bulundu.Élysée Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, bu tehdit karşısında kritik altyapının ve savunma sanayisi tesislerinin korunmasına yönelik bir plan hazırlanması talimatını verdiğini söyledi.Fransa'nın son birkaç haftada Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olduğunu belirten Macron, bu saldırıların "karşılıksız kalmayacağını" ifade etti.Giderek daha fazla Avrupalı lider, Rusya'nın ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği sınamak amacıyla saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor olabileceği uyarısında bulunuyor.Hibrit savaş veya hibrit saldırı, genellikle bir ülkeye baskı uygulamak ve onu istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılan siber saldırı, sabotaj veya dezenformasyon gibi askeri olmayan yöntemleri tanımlayan geniş kapsamlı ifadeler.Bu yöntemler çoğu zaman aracı kişi veya gruplar üzerinden uygulanıyor. Ancak aksini gösteren kanıtların giderek artmasına rağmen Rusya, bu tür saldırılarla bağlantısı olduğunu her zaman reddediyor.Fransa Cumhurbaşkanı, Ortadoğu ve Ukrayna'daki savaşların güvenlik üzerindeki etkilerini görüşmek üzere siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Macron, geçen ay Almanya'daki Leipzig Havalimanı'na düzenlenen ve Rusya'nın sorumlu tutulduğu İHA saldırısından ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın, Rusya'nın Polonya'ya ve NATO'nun doğu kanadındaki diğer ülkelere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları planladığı yönündeki sözlerinden bahsetti.Macron, "Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı" dedi."Bunun amacı bizi korkutmak ve Ukrayna'ya destek verme çabalarımızı kırmak. Ancak sonuç tam tersi olacak. Gözümüz korkmuyor, çünkü bugün ve yarın güvenliğimizin Ukrayna'da tehlikede olduğunu biliyoruz."Tusk, Perşembe günü Polonya Parlamentosu'ndaki milletvekillerine yaptığı konuşmada, Rusya'nın planları arasında Ukrayna'yı destekleyen ülkelere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının bulunduğunu söyledi.Tusk, Moskova'nın daha sonra bu saldırıların "kazara" gerçekleştiğini iddia ederek ittifakı bölmeye çalışabileceğini belirtti ve NATO ülkelerinin topraklarının vurulması konusunda "gerçek bir risk" bulunduğunu ifade etti.Geçen pazar günü, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin aynı güzergahtan geçmesinden kısa süre sonra, Ukrayna-Polonya sınırı yakınlarında bir Rus insansız hava aracı yolcu trenini vurdu.Ukrayna, Yahodyn'de trenin lokomotifini hedef alan saldırıdan yalnızca birkaç dakika önce tüm yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.İtalya'dan Estonya'ya kadar uzanan farklı ülkelerde savunma tesislerinde bir dizi şüpheli yangın da meydana geldi. Yangınlardan etkilenen ülkelerin bazıları Rusya'yı suçladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planlamadığını defalarca söyledi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerini Ukrayna'ya asker göndermemeleri konusunda uyardı ve bunun Rusya tarafından savaş ilanı olarak değerlendirileceğini belirtti.Lavrov, "Avrupa Rusya'ya saldırırsa bu tamamen farklı bir savaş olur ve çok kısa sürer" dedi.Bu arada Rusya, cuma günü İngiltere'ye yönelik uyarısını yineleyerek, Ukrayna'da Rusya topraklarına saldırmak için kullanılan tüm İngiliz askeri tesislerinin "meşru hedef" sayılacağını açıkladı.Rusya, İngiltere'nin Kiev'e insansız hava araçları ve diğer silah sistemlerini tedarik etmesini gerekçe göstererek, İngiltere'nin "Ukrayna konusundaki son derece çatışmacı tutumuna" karşı "gerekli önlemleri alma" hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.Rusya, 2022'de Ukrayna'ya geniş çaplı bir işgal başlattı.Macron enerji konusuna da değindi. Hükümete kritik altyapıyı ve savunma sanayisi ile teknoloji alanındaki "en hassas" tesisleri insansız hava aracı ve siber saldırılara karşı koruma görevi verildiğini söyledi.Fransa'nın enerji konularını görüşmek üzere G7 ülkelerini toplantıya çağıracağını da açıklayan Macron, doğalgaz stokları meselesini Avrupa Komisyonu'nun gündemine getireceklerini belirtti.Macron, "Önümüzdeki haftalarda enerji meselelerine ayrılmış bir G7 toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantıyla hem işbirliğini güçlendirmeyi hem de G7 ülkeleriyle başlıca ortaklarımız arasında gereksiz gerilimlerin oluşmasını önlemeyi amaçlıyoruz" dedi."Toplantı, stratejik rezervlerin olası kullanımı veya serbest bırakılmasına yönelik seçenekleri değerlendirmek için de bir fırsat olacak."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .