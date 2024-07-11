Macron, sol bloğun seçimleri önde tamamlamasının ardından geniş bir koalisyon çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dünya

Macron, sol bloğun seçimleri önde tamamlamasının ardından geniş bir koalisyon çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçimlerde sol bloğun seçimleri önde tamamlamasının ardından 'aşırılığa karşı geniş bir koalisyon kurma' çağrısında bulundu. Macron'un çağrısı sol blokta öfkeyle karşılanırken, yaklaşık bir ay önce aldığı 'Ulusal Meclis'i feshedip erken seçime gitme kararı 'amaçsız' olmakla eleştiriliyor.

11.07.2024 15:41
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(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçimlerde sol bloğun seçimleri önde tamamlamasının ardından "aşırılığa karşı geniş bir koalisyon kurma" çağrısında bulundu. Macron'un çağrısı sol blokta öfkeyle karşılanırken, yaklaşık bir ay önce aldığı 'Ulusal Meclis'i feshedip erken seçime gitme kararı 'amaçsız' olmakla eleştiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Fransa halkına hitaben yayımladığı açık mektup Fransa'nın iç siyasetinde gerilimi tırmandırdı. Macron, pazar günü solcu Yeni Halk Cephesi ittifakın (NFP) önde tamamladığı erken seçimlerde 'hiçbir bloğun çoğunluğu (salt coğunluk) kazanamaması nedeniyle Fransa'nın ana akım siyasi güçlerini merkezci bir koalisyon oluşturmaya' çağırdı.

Macron "Cumhuriyetçi kurumları, hukukun üstünlüğünü, parlamento sistemini, Avrupa yönelimini ve Fransız bağımsızlığının savunulmasını tanıyan tüm siyasi güçlere" seslendiğini söyleyerek, "Fransa için zorunlu bir sağlam çoğunluk oluşturmak için samimi ve sadık bir diyaloğa girmelerini istediğini" belirtti. Macron mevcut hükümetin yeni hükümet belirlenene kadar "sorumluluklarını sürdürecek ve ardından cumhuriyet geleneği gereği yalnızca günlük işlerle ilgileneceğini" de mektubuna ekledi.

Yeni bir başbakan atayacak olan Macron, yasal olarak seçim sonuçlarına bağlı kalmak zorunda değil. Ancak Fransız siyasi geleneği gereği başbakanın en güçlü siyasi güç veya koalisyon saflarından seçilmesi bekleniyor.

NFP ittifakı içerisinde yer alan sol kanat partilerin liderleri, Macron'un Fransız demokrasisine "saygı göstermesi" gerektiğini, solcu ittifakın başbakan adayını belirledikten sonra bloğun hükümet kurmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Fransız medyasına göre merkez-solcu Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Emmanuel Macron'un "seçmen tercihlerine saygı içerisinde NFP'den bir başbakan adayı göstermesi gerektiğini" söyledi.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Eric Coquerel, "Ülke için şu anda yapabileceği en iyi şey, en çok sandalye kazanan Yeni Halk Cephesi'nin hükümet kurmasına izin vermektir. Başka herhangi bir entrika demokrasi için gerçekten problemli ve tehlikeli olur" dedi.

Seçim yapmak anlamsızdı

Macron'un çağrısını eleştiren Senato Başkanı Gérard Larcher, erken seçimleri Macron'un istediğini hatırlatarak "Bu, doğru zaman değildi ve (seçim için) hiçbir neden yoktu" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ulusal Meclis'i feshederek "bir hata" yaptığını ileri süren Larcher, "Bizi bu duruma soktu, bu durumu düzeltmek onun sorumluluğu" diye konuştu.

Macron'un mektubu Olimpiyatları etkileyebilir

Fransa'da sendikalar, 'solun iktidardan alıkonulması durumunda' Olimpiyatlar'da protesto eylemleri yapacaklarını ima etti. Fransa'nın en büyük sendika federasyonu CGT'nin demiryolu işçileri bölümü, Macron'un açık mektubundan sonra, 18 Temmuz'da yeni seçilen parlamentonun toplanacağı gün için protesto çağrısında bulundu.

Le Monde, Macron'un mektubunu kendisi NATO zirvesindeyken yayınlamasının amacının "kendisini iç politik çalkantının üzerinde konumlandırmak" olduğunu söylerek, çağrıyı eleştirdi.

Ne olmuştu?

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık ara öne geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'i feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Aşırı sağın seçimlerde zafer kazanması beklenirken, NFP seçimlerinden birinci çıkmış ancak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Macron, sol bloğun seçimleri önde tamamlamasının ardından geniş bir koalisyon çağrısı yaptı - Son Dakika

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