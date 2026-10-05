Macron, Zelenskiy'e desteğini yineledi, tırmandırmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
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Macron, Zelenskiy'e desteğini yineledi, tırmandırmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi

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Macron, Zelenskiy\'e desteğini yineledi, tırmandırmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından Fransa'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini duyurdu. Tehditlere ve Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğmeyeceklerini, zamanın Rusya'nın aleyhine işlediğini kaydetti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz. Rusya yanılgıya düşmemeli; zaman onun aleyhine işliyor" dedi.

Macron, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı kendisini savunan Ukrayna'ya Fransa'nın desteğini ve dayanışmasını bir kez daha ilettiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştüm ve Rusya'nın saldırı savaşına karşı kendini savunan Ukrayna'ya Fransa'nın tam desteğini ve dayanışmasını bir kez daha ilettim.

Rusya cephede çıkmaza girmişken, ateşkes yönündeki tüm çağrıları ısrarla reddediyor ve uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerini ihlal ederek altyapıya ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırma konusunda sorumsuzca bir tercih yapıyor. Fransa ve Avrupa, Ukrayna'yı destekleme sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek; sivilleri korumak, çatışmaların şiddetini azaltmak ve Ukrayna'nın haklarına saygı temelinde adil ve kalıcı bir barış hedefini ilerletmek için mümkün olan tüm yolları arayacak. Aynı zamanda kıtamızın güvenliğini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Ukrayna'nın insansız hava araçlarını engellemesine ve Rusya'nın saldırganlığını püskürtmesine yardımcı olmak amacıyla sağlayabileceğimiz somut destek konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli:  Zaman onun aleyhine işliyor."

Kaynak: ANKA
Cep TelefonuGüvenlikPolitikaFransaRusyaDünyaSon Dakika

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