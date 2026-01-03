Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, "Maduro operasyonu dünyaya mesajdı" dedi.

YATAK ODALARINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDILAR

Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken CNN, Maduro ve eşinin gece yarısı uyurken ABD askerleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını okuyucularına servis etti. CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

NE İLE SUÇLANIYOR?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.