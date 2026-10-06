Mahkeme belgeleri Putin\'in Soçi konutunun baştan inşa edildiğini gösteriyor

Mahkeme belgeleri ve uydu görüntüleri ile inşaat işçilerine havuzlu konaklama, ücretsiz yemek ve elden ödeme vadeden iş ilanları... Tüm bunlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz'deki resmi konutunun büyük ölçüde genişletildiğini ortaya koyuyor.Soçi'nin Boçarov Ruçey bölgesindeki yazlık konutu geçmişte Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da Boris Yeltsin kullandı. Putin, ilk kez Mayıs 2000'deki ilk yemin töreninden önce burada kaldı ve daha sonra sık sık yabancı liderleri burada ağırladı.Konut, 2008'de resmi başkanlık konutu statüsü kazandı. Rusya Federasyonu Başkanlık Mülk Yönetimi Dairesi'nin başındaki Vladimir Kojin'e göre bu statü, devlet başkanının burada "kalabileceği, çalışabileceği, yaşayabileceği ve başkomutanlık dahil tüm görevlerini yerine getirebileceği" anlamına geliyor.Financial Times'a göre Putin, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasından bir yıl önce, 2021'de Soçi'yi 24 kez ziyaret etti. Ancak 2024 ve 2025'te yalnızca iki kez gitti. Putin'in Karadeniz'e yaptığı ziyaretlerdeki keskin düşüş, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz kıyısına giderek daha sık ulaşmaya başladığı döneme denk geldi.Ancak BBC Rusça Servisi'nin araştırması, devletin Boçarov Ruçey'i terk etmek yerine konutu çok daha büyük ölçekte ve çok daha sıkı güvenlik önlemleriyle baştan inşa ettiğini ortaya koyuyor.Yıkım çalışmaları, yetkililer herhangi bir duyuru yapmadan 2024'te başladı. Eylül 2025'e gelindiğinde alanda büyük bir kazı alanı oluşmuştu.Bu yıl Rusya'nın devlet güvenlik kurumu Federal Koruma Servisi (FSO), Boçarov Ruçey'in güvenliğini daha da güçlendirmeye ve konutun çevresinde üç kilometrekareden büyük bir güvenlik bölgesi oluşturmaya karar verdi.2026 sonbaharına gelindiğinde ise BBC Rusça'nın incelediği uydu görüntülerinde, önceki konuta kıyasla çok daha geniş bir alana yayılan birkaç büyük yeni binanın çatıları görülebiliyordu.Ancak eski yerleşkenin tamamı yıkılmadı.2014 Soçi Kış Olimpiyatları için inşa edilen Boçarov Ruçey-2 binası hala yerinde duruyor.Putin, üst düzey konuklarını burada ağırlamaya devam ediyor. Bunlar arasında, 2024'te kabul ettiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de var.

Yetkililer yeni inşaatla ilgili hala herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak BBC Rusça'nın araştırması, önemli ayrıntıları açığa çıkaran belgelere ulaştı.BBC Rusça, yükleniciler arasındaki bir anlaşmazlığa ilişkin mahkeme kararında, devletin savunma tedarik programı kapsamında yapılan ve 2327202903572000000000000 kodunu taşıyan bir sözleşmeye atıf yapıldığını tespit etti.Bu tür sözleşmelerin bilgilerine erişim kısıtlı. Ancak sözleşmenin kodu, birkaç önemli ayrıntıyı ortaya koyuyor.İlk dört rakam, sözleşmenin imzalandığı ve sona ereceği yılları gösteriyor: 2023 ve 2027. Sonraki üç rakam olan 202 ise sözleşmeyi yapan kurumun, yani FSO'nun kodu.BBC Rusça, Boçarov Ruçey'de çalışan alt yüklenicilerle yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin başka mahkeme kararlarına da ulaşarak inşaatın ana yüklenicisinin, ilhak edilen Kırım'da kayıtlı TSI Group olduğunu belirledi.Şirketin anlaşmazlık yaşadığı kuruluşlardan biri, Sivastopol'deki tasarım enstitüsü Voenmorproekt-30'du. Enstitü, 2025 başlarında başlayan inşaatın daha ilk aylarında iş takviminin gerisinde kaldı.Orenburg merkezli bir şirkete verilen "ana binanın" duvarlarının yapımında da usulsüzlükler tespit edildi.

BBC Rusça ayrıca sosyal medyada ve iş bulma platformlarında, duvar ustaları, demir işçileri ve beton uzmanları dahil çeşitli inşaat çalışanları için yayımlanan iş ilanlarına ulaştı. Bazı ilanlarda Boçarov Ruçey'in adı açıkça belirtiliyordu.Bir ilanda, "Bir konut inşa ediliyor" deniyordu. Ardından şu ifade yer alıyordu: "Giriş çıkışlar kontrollü: Boçarov Ruçey." Başka bir ilanda ise "Tesis stratejik öneme sahip" uyarısı yapılıyordu.Ocak 2025'te yayımlanan bu ilanlardan biri, Soçi'de "girişin kısıtlı olduğu ve giriş kartı gerektiren bir alanda" bulunan iki katlı bir bina için acilen inşaat işçisi arandığını belirtiyor ve elden ödeme teklif ediyordu.Yıl sonunda yayımlanan başka bir ilanda ise giriş çıkışların kontrol edildiği ve pasaport kontrolü yapılan bir tesisteki dört katlı bir binadan söz ediliyordu.

Başlangıçta yalnızca sabıka kaydı olmayan Rusya vatandaşları başvurabiliyordu. İlanlardan birinde, "Geçmiş araştırması yapılması gerekiyor" deniyordu.Ancak daha sonra koşullar gevşetildi ve Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşlarının da başvuruları alınabildi.İlanlarda işçilere "yüzme havuzlu bir yurtta" ya da dairelerde konaklama, günde üç öğün yemek, ücretsiz aletler ve iş kıyafetleri sunuluyordu."Kendi mühendisi ve ustabaşı olan" ekiplere öncelik veriliyordu. Bununla birlikte, vardiyalı çalışacak bağımsız işçiler de kabul ediliyordu.Bir ilanda, "Teknik denetim sıkı değil" deniyordu: "Rusya'nın iç güvenlik birimleri para akışını denetliyor, dolayısıyla her şey adil ve şeffaf."2026'ya gelindiğinde şantiyede aydınlatma armatürleri, su tesisatı ve kapıların montajı dahil iç mekan işleri için de çalışan aranıyordu.Bir işe alım yetkilisi, "İş hacmi çok büyük, çok sayıda insana ihtiyacımız var ancak alanlarında uzman olmaları gerekiyor" diye yazdı. Tesisin dışarıya kapalı olduğunu ve tüm çalışanların güvenlik incelemesinden geçirileceğini de belirtti.

TSI ve bağlantılı Transstroiinvest grubu, devlet ve güvenlik kurumlarıyla ilgili inşaat projelerinde deneyimli.Transstroiinvest, Boçarov Ruçey'den önce de Putin için başka bir konut inşa etmişti.Rusya'nın bağımsız araştırmacı gazetecilik kuruluşu Project, 2019'da şirketin ilhak edilen Kırım'ın güney kıyısındaki Oliva yerleşiminde bir devlet konutunun inşasında yer aldığını bildirmişti. Konut, geçmişte Sovyetler Birliği'nin parti seçkinlerinin, daha sonra da Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinin kullandığı devlet yazlıklarının bulunduğu alanda inşa ediliyordu.BBC Rusça şimdi bunu doğrulayan mahkeme kararlarının yanı sıra tesisten "başkanlık konutu" olarak söz eden mahkeme belgelerine de ulaştı.Transstroiinvest, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde çalışmayı sürdürüyor. Örneğin, Rusya'nın 2022'de işgal ettiği Mariupol'ün en eski sineması Pobeda'yı restore ediyor.Devletin sözleşme siciline göre TSI ayrıca 2022-2025 yılları arasında, işgal altındaki Kırım'da bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nin yeniden inşası için toplam değeri yaklaşık 330 milyon dolar olan 54 sözleşme aldı.BBC Rusça, Boçarov Ruçey'deki inşaatla ilgili sorularını Transstroiinvest temsilcilerine, aralarında TSI'nın nihai sahibi olduğu düşünülen 47 yaşındaki gayrimenkul geliştiricisi Aleksey Fomenko'nun da bulunduğu isimlere gönderdi. Fomenko ile bağlantılı olduğu belirtilen, Putin'e yakın iş insanı Arkadi Rotenberg'e ve Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'a da sorular iletildi. Ancak yanıt alınamadı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .