Mahkeme, Trump\'ın Gümrük Vergilerini Engelledi

ABD federal mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın acil durum yetkileri yasasına dayanarak ithalata kapsamlı gümrük vergileri uygulamasını engelledi.

New York'taki uluslararası ticaret mahkemesinin Çarşamba günü aldığı karar, başkanın yetkilerini aştığını ileri süren bir dizi davanın ardından geldi.

Bu kararın Trump'ın ekonomi politikalarının önemli bir kısmına büyük bir darbe vurduğu belirtiliyor.

Mahkeme, Beyaz Saray'ın başvurduğu acil durum yasasının, başkana neredeyse tüm ülkelere gümrük vergisi uygulama konusunda tek taraflı yetki vermediğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya uyguladığı vergileri de engelledi.

Trump yönetimi temyiz başvurusunda bulunarak, "Ulusal bir acil durumu nasıl ele alacağımıza karar vermek, seçilmemiş yargıçların görevi değildir" dedi.

Karar temyiz sürecinden geçeceği için şimdilik sınırda herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

Dava, yurt dışından mal ithal eden beş küçük işletme adına açıldı.