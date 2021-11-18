Malcolm X suikastı: Ömür boyu hapis cezası alan iki kişi hakkındaki suçlamalar düşürülüyor

1965'te ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin önde gelen isimlerinden Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaların düşürüleceği ve ömür boyu hapis cezalarının iptal edileceği açıklandı.

Malcolm X, New York'ta bir baloda ailesinin gözleri önünde öldürülmüş; suikastla ilgili olarak Muhammed Aziz, Halil İslam'ın yanı sıra, Thomas Hogan adlı üçüncü bir kişi de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Nation of Islam" (İslam Ulusu) adlı siyasi ve dini kuruluşun üyeleri olan her üç mahkum da daha sonraları şartlı tahliyeden yararlandı. Halil İslam, 2009'da öldü.

Manhattan Bölge Savcısı, suikastle suçlananlardan Muhammad Aziz ve Halil İslam'ın hak ettikleri adalete kavuşmadıklarını söyledi.

Savcı Cyrus Vance Jr, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve polisin, zanlıların muhtemelen beraatiyle sonuçlanmasını sağlayacak bazı bulguları sakladıklarını kaydetti.

Vance, yasal kurumlar adına Aziz ve İslam'ın ailelerinden özür diledi.

Savcı Vance, bu olayın emniyet teşkilatlarının her zaman sorumluluklarını yerine getirmediğini gösterdiğini ifade ederek, Aziz ve İslam'ın hak ettikleri adaletten mahrum bırakıldıklarını belirtti.

Manhattan Bölge Savcısı, 2020'de yanlış hüküm giyenlerin haklarını korumayı amaçlayan "Innocence Project" adlı grubun temsilcileriyle görüştükten sonra Malcolm X suikastıyla ilgili kararların gözden geçirilmesine karar vermişti.

Ünlü siyah aktivistin kızları da 1965'teki suikast sırasında görevde olan bir polisin daha sonraları ölüm döşeğindeyken yazdığı bir mektuba dayanarak yeni bir soruşturma açılmasını talep etmişlerdi.

Eski polis bu mektubunda FBI ile New York polisini suikastla ilgili bazı bulguların üzerini örtmekle suçluyordu.

Asıl adı El-Hajj Malik El-Shabazz olan Malcolm X, ırkçılığın çok yaygın olduğu bir dönemde ABD'de siyah hakları için mücadele eden Müslüman bir aktivistti. Yıllarca "İslam Ulusu"nun öğretilerini yaymış ancak daha sonra bu kuruluşla yollarını ayırmıştı. Öldürüldüğünde 39 yaşındaydı.