Malezya'daki Sel Felaketinde 6 Ölü, Milyonlarca Dolar Zarar - Son Dakika
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Dünya

Malezya'daki Sel Felaketinde 6 Ölü, Milyonlarca Dolar Zarar

Malezya\'daki Sel Felaketinde 6 Ölü, Milyonlarca Dolar Zarar

Malezyalı yetkililer, son günlerde etkili olan sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok eyalette pirinç tarlalarının sular altında kaldığını ve çiftçilerin büyük zarar gördüğünü duyurdu. Selin altyapıya maliyetinin 224 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

04.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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MALEZYALI yetkililer, ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkenin doğu kıyılarına 5 günde son 6 aydaki kadar yağış düşmesi nedeniyle bazı eyaletlerde geniş pirinç tarlalarının da sular altında kaldığını ve çiftçilerin milyonlarca dolar zarar ettiğini belirtti. Kelantan ile Terengganu eyaletlerinde yolların ve evlerin hasar gördüğünü söyleyen Enver, 6 kişinin hayatını kaybettiği selde altyapıyı onarma maliyetinin 224 milyon doları bulabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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