 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malezya, İsrail bayraklı gemilere limanlarında yasak getirdi. - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya, İsrail bayraklı gemilere limanlarında yasak getirdi.

Malezya Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail bayraklı gemilerin Malezya limanlarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden katliam ve vahşet eylemlerine cevap niteliğinde olduğu belirtildi.

Malezya, İsrail bayraklı gemilere limanlarında yasak getirdi.
20.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

Malezya Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail bayraklı gemilerin Malezya limanlarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Bu yaptırımlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden katliam ve vahşet yoluyla temel insani ilkeleri göz ardı eden ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir cevap niteliğindedir" denildi.

Malezya Başbakanlığı Basın Ofisi'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malezya hükümeti, İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM'in herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını engelleme ve izin vermeme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı derhal harekete geçerek bu şirkete derhal yürürlüğe girecek kalıcı bir yasak uygulayacaktır. Bu yaptırımlar, İsrail'in temel insani ilkeleri göz ardı eden ve Filistinlilere karşı devam eden katliam ve vahşet yoluyla uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır. Malezya Hükümeti aynı zamanda İsrail bayrağı taşıyan gemilerin ülke limanlarına yanaşmasını da artık kabul etmeme kararı aldı. Ayrıca Malezya, İsrail'e giden herhangi bir geminin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirdi. Bu kısıtlamaların her ikisi de derhal yürürlüğe girecek. Malezya, kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceğinden emindir."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Başbakanlık, Malezya, İsrail, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malezya, İsrail bayraklı gemilere limanlarında yasak getirdi. - Son Dakika


11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
10:04
Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı

Son Dakika
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
10:04 Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:31:04. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya, İsrail bayraklı gemilere limanlarında yasak getirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement