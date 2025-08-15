Mali\'de Darbe Girişimi Engellendi

BATI Afrika ülkesi Mali'de darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı duyuruldu.

Mali'de, güvenlik güçleri içinde yer alan ve tuğgeneral ile yarbayların da bulunduğu marjinal bir grubun darbe girişiminin engellediği açıklandı. Devlet televizyonunda yayımlanan bildiride, ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ve yabancı devletlerden destek alan bu grubun, Mali'nin yeniden inşa sürecini sabote etmeye çalıştığı belirtildi.

Bildiride, zanlıların 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı ve aralarında Vizilier Yann adlı bir Fransız vatandaşının da bulunduğu kaydedildi. Durumun tamamen kontrol altında olduğu vurgulanan bildiride, olayın diğer sorumlularını ortaya çıkarmak için soruşturmanın devam ettiği ve gözaltına alınanlar arasında tuğgeneral ve yarbay rütbeli isimlerin de yer aldığı bilgisi verildi.

Mali'de son olarak Mayıs 2022'de bir darbe girişimi engellenmişti.