Mars'ın güney yarım küresi kuzeyden 400 derece daha sıcak çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mars'ın güney yarım küresi kuzeyden 400 derece daha sıcak çıktı

Mars\'ın güney yarım küresi kuzeyden 400 derece daha sıcak çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni araştırma, Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinin kuzeye kıyasla 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu. Bu fark, gezegenin iç yapısının kısmen erimiş olabileceğine ve geçmişteki su evrimine ışık tutabilir.

YENİ bir araştırma, Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinin kuzeye kıyasla 200 ile 400 santigrat derece daha sıcak olduğunu ve gezegenin iç yapısının kısmen erimiş halde bulunabileceğini gösterdi.

ABD'de yürütülen yeni bir araştırmada, Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni bulgular ortaya kondu. ABD'deki Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, gezegenin derinliklerinde daha önce bilinmeyen büyük bir sıcaklık farkı tespit etti.

Araştırmacılar, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceledi. Analizler sonucunda, Mars'ın güney yarım küresinin altındaki mantonun, kuzey yarımküreye göre 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak olduğu belirlendi. Bu bölgenin kısmen erimiş halde bulunabileceği değerlendirildi.

'GEZEGENLERİN İÇ YAPISI HER ZAMAN KUSURSUZ SİMETRİK DEĞİLDİR'

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verileri sayesinde gezegenlerin üç boyutlu iç yapı haritalarının çıkarılabildiğini belirterek, "Bilim insanları gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu varsayar ancak bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz. Gezegenlerin iç dinamiklerini anlamak, oluşum ve evrim süreçlerini aydınlatmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'MARS'IN GEÇMİŞTEKİ SU TARİHİNE IŞIK TUTABİLİR'

Araştırmacılar, elde edilen verilerin Mars'ın güneyindeki yoğun manyetik alan farklılıklarını ve NASA'nın 'InSight' aracının tespit ettiği sismik dalga hareketlerini açıklamaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri ise kuzey ve güney arasındaki bu sıcaklık dengesizliğinin, Mars'ın geçmişteki hidrolojik yapısına ve bir dönem yüzeyde bulunduğu düşünülen sıvı suyun evrimine dair kritik ipuçları barındırdığını kaydetti. Bilim insanları, söz konusu sıcaklık farkının büyük bir gök taşı çarpması veya kalın jeolojik yapıların ısıyı hapsetmesi sonucu oluşmuş olabileceğini aktardı.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mars'ın güney yarım küresi kuzeyden 400 derece daha sıcak çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:46:40. #7.13#
SON DAKİKA: Mars'ın güney yarım küresi kuzeyden 400 derece daha sıcak çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement