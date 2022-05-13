Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

13.05.2022 14:37
Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayımladığı Mars'ta çekilmiş fotoğrafların arasında insan eliyle yapılmış gibi duran bir mağara kapısını andıran fotoğraf merak uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraf, ilginç tartışmalara konu oldu.

7 Mayıs 2022 tarihinde NASA'nın Mars'ta görev yapan aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafta kapıya benzer bir oyuk gündem oldu.

SOSYAL MEDYA: UZAYLILAR YAPTI

Sosyal medyada görüntünün uzaylılar tarafından Mars'ta inşa edilmiş bir yapıya ait olduğu konusunda yorumlar yapıldı. Tıpkı bir geçit kapısına benzeyen oluşum öylesine ürkütücü bir şekilde ikna edici ki, neredeyse Marslılar için küçük bir sığınağa ya da belki de tamamen başka bir evrene açılan bir geçide gittiğine inanmak çok çekici geliyor.

BASINÇ KIRIĞI OLMA İHTİMALİ DE BULUNUYOR

Reddit'teki bazı kullanıcılar ise daha aklıselim hareket ederek, kapı benzeri yapının büyük ihtimalle bir basınç kırığı olduğuna işaret ediyorlar: Bu, belki bir ya da iki Mars depreminin yardımıyla kırılan bir kaya parçasındaki bir tür zorlamanın eseri denildi.

ÇOK DAHA KÜÇÜK OLABİLİR

Ayrıca bir kapıyı andıran kaya oluşumu hayal gücümüzde gerçek boyutlardaymış gibi görünse ve resme bakarak bundan emin olmak zor olsa bile, görülen boşluğun gerçek hayatta yalnızca birkaç santimetre boyutlarında olması da muhtemel.

YORUMLAR
500
Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu

Mayıs, Medya, NASA, Mars, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
14:49 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e Corendon Airlines sponsor oldu
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement