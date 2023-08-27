Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı - Son Dakika

Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı

Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı
Son Güncelleme: 27.08.2023 20:56

Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi. Bebek, ailesinin tutmasıyla yaralanmaktan kurtuldu.

Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

India, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı - Son Dakika
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