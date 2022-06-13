McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı

13.06.2022 06:30
McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekilme kararı alan ve restoranlarının tamamını satan McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı.

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekilme kararı alan ve restoranlarının tamamını satan McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı. Vkusno & tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adıyla açılan restoranın önünde Pazar günü kuyruk oluştu.

Amerikan fast food zinciri McDonald's, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan "insani krizi" ve ülkede "öngörülemeyen çalışma ortamını" gerekçe göstererek Mart ayında Rusy'daki faaliyetlerini durdurmuş ve Mayıs ayında ülkedeki yaklaşık 850 restoranını satacağını açıklamıştı.

Restoranlar Rus iş adamı Alexander Govor tarafından satın alındı ve 15'i Rusça ismiyle ve yeni markasıyla Pazar günü yeniden kapılarını açtı.

Govor, 200'ü Haziran ayında olmak üzere, geri kalan restoranların da açılacağını belirtti.

Restoranın ve menülerin isimleri Rusça olsa da, geri kalan hemen her şey McDonald's'la aynı. Peynirli hamburger 129 rubleye (yaklaşık 2,24 dolar) satılıyor.

İlk restoran 1990'da açılmıştı

Pazar günü kapılarını açan restoranlar arasında, Puşkin Meydanı'nda Rusya'daki ilk McDonald's'ın yerine açılan restoran da var.

Rusya'daki ilk McDonald's şubesi Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bir yıl öce, 31 Ocak 1990'da açılmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği, ekonomisini Batılı şirketlere yeni açıyordu ve McDonald's gibi bir şirketin ülkeye girişi bu yönde çok önemli bir adımdı. Binlerce Rus o gün soğuk havaya aldırış etmeden McDonald's'ta yemek yiyebilmek için sıra beklemişti.

Yeni markanın genel müdürü Oleg Paroev, yeni markanın Ruslara o dönemdeki hisleri yaratmasını amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz müşterilerimizin ne kalite ne de ambiyansta bir değişiklik olmadığını hissetmesi" dedi.

Yeni markanın sloganı da "İsim değişse de sevgimiz değişmez" oldu.

Govor bu yıl restoranlara 7 milyar ruble (yaklaşık 120 milyon dolar) yatırım yapacağını ve yaklaşık 51 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıklamıştı.

Açılış için düzenlenen basın toplantısında ise bir genç "Big Mac'i geri getirin" yazılı pankart açarak yeni markayı protesto etti.

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
YORUMLAR
500
Uluslararası Af Örgütü: Rusya Harkov'da yüzlerce sivili 'misket bombaları da kullanarak öldürdü' Uluslararası Af Örgütü: Rusya Harkov'da yüzlerce sivili 'misket bombaları da kullanarak öldürdü' Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Kaynak: BBC

Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 06:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement