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Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti

21.01.2022 13:02
Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti

"Bat Out Of Hell" ile tüm zamanların en çok satan albümlerinden birisine imza atan Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti.

"Bat Out Of Hell" ile tüm zamanların en çok satan albümlerinden birisine imza atan müzisyen Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Meat Loaf'ın Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.

Ailesi tarafından paylaşılan mesajda, "Meat Loaf'ın vefat haberini duyurmaktan dolayı çok üzgünüz. Kıymetli Meat Loaf, bu gece eşi Deborah'ın yanında aramızdan ayrıldı" denildi.

Dünya çapında 100 milyon albüm satan Meat Loaf'un "Bat Out of Hell" albümü tüm zamanların en çok satan 10 albümü arasına yer aldı.

Dallas doğumlu şarkıcı 1993 yılındaki hit şarkısı I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) ile Grammy Ödülü de aldı.

Gerçek adı Michael Lee Aday olan Meat Loaf ayrıca, Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World de dahil pek çok filmde de rol aldı.

Ailesi, Meat Loaf'un hayranlarına destekleri için teşekkür ederek, "Birçoğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçıyı ve güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Bu anlarımızda gösterilen tüm sevgi ve destek için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Mesajda, "Onun gönlünden sizin ruhlarınıza. Rock müzik asla durmasın!" denildi.

BBC Müzik Muhabiri Mark Savage

" Bruce Springsteen zirveyi elde ederse, Meat Loaf beş basamak daha yukarısına geçebilir."

"Bat Out Of Hell" albümünün yapımcısı Todd Rundgren, Meat Loaf'un gösterişli, operatik sesini böyle tanımlıyor. Meat Loaf eşsiz biriydi, hayattan daha büyüktü. Klişelerin doğru olabileceğinin canlı kanıtıydı.

Gospel şarkıcılarından oluşan bir ailede doğdu. Müzikallerde sahne alma şansı yakaladı. Burada Jim Steinman ile tanıştı. Beraberce 4 yıl harcayarak "Bat Out Of Hell"i yaptılar.

Müzisyenleri bunun bir şaka olduğunu düşündü, dört tane yapım şirketi albümü yayımlamayı reddetti. Ardından iki TV performansı, olup biteni durduramadı. Şimdi bu albümün dünya çapında milyonlarca kopyası satıldı.

Daha sonra ise Meat Loaf tüm yorgunluğuyla kariyerini sonlandırdı. Daha kötüsü ise sözleşmeleri nedeniyle "Bat Out Of Hell"den yıllarca hiçbir telif geliri elde edemedi. Doğal olarak da daha sonra iflasını açıkladı. Bir röportajında bu duruma çok sinirlendiğini ve bir müzik mağazasına giderek CD'lerini kimsenin satın almaması için ayaklarıyla çiğnediğini itiraf etti.

Ancak 1990'larda "Bat Out Of Hell 2" için Steinman ile tekrar bir araya gelmesiyle kariyeri toparlandı. "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)" Birleşik Krallık'ta yedi hafta boyunca zirvede kaldı.

Ölümü, rock dünyasını gerçek bir kişiden yoksun bıraktı. Ama bu klasikleri amaçlandığı şekilde gece geç saatlerde araba yolculuklarında ciğerlerimize çekebileceğiz. "Paradise By The Dashboard Light" da buna dahil.

Meat Loaf, yıllar boyunca çeşitli hastalıklarla mücadele etti, sahnede yaralandığı konserler oldu.

1978 yılında Kanada'nın başkenti Ottawa'da verdiği bir konserde sahneden atladıktan sonra dizini kırmış, turnesini tekerlekli sandalyede tamamlamıştı.

2011 yılında ABD'nin Pittsburgh kentinde verdiği bir konserde bayılan Loaf, 2016'da Kanada'daki başka bir konserinde ise sahnede düşmüştü.

Loaf, 2019'da da ABD'de Texas'taki başka bir etkinlikte düşerek köprücük kemiğini kırmıştı.

Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti
Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti
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Meat Loaf, Deborah, Müzik, Vefat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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