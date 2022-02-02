Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma

Rusya ile savaş çıkarsa evlerinden olacaklar! İşte 1 milyon Ukraynalının göç edeceği ülke

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Ukrayna ve Rusya arasında Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden gerginlik, haf safhaya ulaştı. İki ülkenin sınıra asker yığmasının ardından savaşın an meselesi olduğu iddia edildi. Günlerdir dünya kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili Ukraynalı milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

MECLİS'TE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Ukraynalı politikacılar, Rusya ile gerginliğin zirveye çıktığı dönemde Türk bayrağı da dahil olmak üzere müttefik ülkelerin de bayraklarını açarak Moskova'ya gözdağı verdi.

CUMHURBAŞKANI UKRAYNA'YA GİDİYOR

Diğer yandan tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu görev üstenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3-4 Şubat'ta Ukrayna'na giderek, üst düzey temaslarda bulunacak.