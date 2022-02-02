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Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma - Son Dakika

Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma

02.02.2022 00:06

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna'da milletvekilleri Meclis'te Türk bayrağı dahil olmak üzere batılı ülkelerin bayraklarını açarak Moskova'ya gözdağı verdi.

Ukrayna ve Rusya arasında Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden gerginlik, haf safhaya ulaştı. İki ülkenin sınıra asker yığmasının ardından savaşın an meselesi olduğu iddia edildi. Günlerdir dünya kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili Ukraynalı milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

MECLİS'TE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Ukraynalı politikacılar, Rusya ile gerginliğin zirveye çıktığı dönemde Türk bayrağı da dahil olmak üzere müttefik ülkelerin de bayraklarını açarak Moskova'ya gözdağı verdi.

CUMHURBAŞKANI UKRAYNA'YA GİDİYOR

Diğer yandan tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu görev üstenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3-4 Şubat'ta Ukrayna'na giderek, üst düzey temaslarda bulunacak.

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Son Dakika Dünya Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma - Son Dakika
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