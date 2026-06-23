Medicare Dolandırıcısı Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika
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Medicare Dolandırıcısı Türkiye'de Yakalandı

Medicare Dolandırıcısı Türkiye\'de Yakalandı
23.06.2026 16:12
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3,7 milyar dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak ABD'ye götürüldü.

Amerikan sağlık sistemi Medicare'i 3,7 milyar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalandı.

Gelişmeyi duyuran ABD'nin iç istihbarat servisi FBI'ın (Federal Soruşturma Bürosu) Direktörü Kash Patel, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten beri firari olduğunu söyledi.

FBI Miami bürosuna göre Hilmi, "Yabancı Ülkelerden Gözaltı Devri" süreciyle ABD'ye geri götürüldü ve 19 Haziran'da Florida'ya ulaştı.

Patel, X hesabından yaptığı açıklamada, Hilmi'nin ABD Başkan Yardımıcısı JD vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü, FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililerin ortak çalışmasıyla yakalandığını söyledi.

JD Vance konuyla ilgili açıklamasında, suçlamayı, "tarihin en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biri" olarak nitelendirdi.

Vance, Hilmi'nin yargılanmak üzere ABD'ye götürüldüğünü söyledi ve "Amerikalılardan çalanlar için dünyanın hiçbir yeri güvenli liman olmayacaktır" dedi.

Patel konuyla ilgili ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'a özel teşekkürlerini de iletti.

Medicare dolandırıcılığı nedir?

Amerikan sosyal sigorta sistemi Medicare, 1967 yılında hayata geçtiğinden beri dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Son yıllarda organize şebekelerin de etkisiyle dolandırıcılık vakalarının hükümeti 14,6 milyar doların üzerinde zarara uğrattığı açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 2025 Ulusal Sağlık Dolandırıcılığı Operasyonu kapsamında, 50 federal bölgede yürütülen soruşturmalarda 324 kişiye suçlamalar yöneltildi. Bunların 90'dan fazlası doktor ve hemşireler dahil sağlık çalışanlarıydı.

Aynı operasyon kapsamında dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 245 milyon dolarlık nakit para, lüks araç ve kripto varlık gibi mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca Medicare'i yöneten Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), sahte ve hileli taleplerin ödenmesini engelleyerek dört milyar dolardan fazla zarar oluşmasını önlediğini açıkladı.

Buna göre operasyon öncesindeki aylarda 205 sağlık tedarikçisinin fatura kesme yetkisi askıya alındı veya iptal edildi.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Medicare Dolandırıcısı Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika

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