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Mekke Yakınlarında Yıldırım Düşmesi Sonucu Dört Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mekke Yakınlarında Yıldırım Düşmesi Sonucu Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke yakınlarındaki Sevr Dağı'nda meydana gelen yıldırım olayında dört kişi hayatını kaybetti. Sevr Mağarası'na ev sahipliği yapan dağda gerçekleşen olayda bir kişi yaralandı. Sevr Mağarası, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir ve İslam Hicri takviminin başlangıcını işaret eder.

Mekke Yakınlarında Yıldırım Düşmesi Sonucu Dört Kişi Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 16:00,  Güncelleme: 16:06
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Sosyal medya raporlarına göre, Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke yakınlarındaki ünlü bir dağlık alana yıldırım düştü ve dört kişi hayatını kaybetti. Müslümanlar arasında ünlü olan Sevr Dağı'nda gerçekleşen yıldırım olayında beşinci bir kişi yaralandı.

Dört kişinin Sevr Mağarası'na ev sahipliği yapan Sevr Dağı'nda yıldırım nedeniyle hayatını kaybettikten sonra yerde yattığını gösteriyor. Videoya göre, olay yerindeki birkaç kişi, dört cesedi örtmüş durumda. Bir yorumcu, video içinde, "Allah'ın bu dört kişiye merhamet etmesini ve bağışlamasını dilerim" diyor.

SevrMağarası, Peygamber Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve arkadaşı Ebu Bekir'in Mekke'den Medine'ye hicretleri sırasında Kureyş kâfirlerinden sığınma yer aldığı yer olarak bilinir. Bu olay, İslam tarihinde bir kilometre taşıdır ve İslam Hicri takviminin başlangıcını işaret eder. Mekke, İslam'ın en kutsal yeri olan Kabe'ye ev sahipliği yapan yerdir ve Thawr Dağı'nın yaklaşık 4 kilometre uzaklığındadır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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