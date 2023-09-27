Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü - Son Dakika

Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:52

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında dünyanın en yüksek yapılarından biri olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Yağışa rağmen Kabe'de bulunan Müslümanlar ibadetlerine devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde şiddetli yağış etkili oldu. Mekke'deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı. Şiddetli yağışa rağmen Kabe'de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

"METAL NESNELERE TEMAS KAÇININ"

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Mekke, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü - Son Dakika
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