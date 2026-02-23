Meksika\'da El Mencho\'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı

Meksika ordusunun 22 Şubat 2026'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkede geniş çaplı kargaşa ve çatışmalar çıktı.

El Mencho, yurt içinde ve ABD'de en çok aranan uyuşturucu baronlarından biriydi ve öldürülmesi, kartel mensuplarının sert misilleme eylemleriyle karşılık vermesine neden oldu.

HER YERDE BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

CJNG karteli üyelerinin saldırıları, sadece yolları kapatmakla sınırlı kalmadı; Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda panik yaşandı, yolcular panikle kaçarken bazı bölgelerde güvenlik güçleri devreye girdi. Özellikle Puerto Vallarta ve Guadalajara gibi büyük merkezlerde turistler ve siviller korku içinde güvenli alanlara sığındı. Bazı uçuşlar güvenlik nedeniyle iptal edildi ve hava trafiğinde aksamalara yol açıldı.

ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER ATEŞE VERİLDİ

Çatışmalar çok sayıda eyalete yayıldı; yollar, köprüler ve ana caddeler kartel mensuplarınca yakılan araçlar ve barikatlarla kapatıldı, bazı bölgelerde okullar geçici olarak tatil edildi ve vatandaşlara sığınaklara çekilmeleri çağrısı yapıldı. Yetkililer olayların kontrol altına alınması için yoğun güvenlik tedbirleri alırken, durumun ülke genelinde hâlen yüksek risk taşıdığı bildiriliyor.

Meksika hükümeti, El Mencho'nun öldürülmesinin CJNG üzerindeki liderlik yapısını sarsacağını belirtse de, kartel üyelerinin intikam eylemleri şiddet seviyesinde ciddi artışa işaret ediyor. Analistler, özellikle CJNG gibi güçlü yapılarla yürütülen çatışmaların sivil alanlara taşınma riskinin her zamankinden yüksek olduğunu vurguluyor.