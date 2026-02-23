Meksika'da El Mencho'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'da El Mencho'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı

Meksika\'da El Mencho\'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı
23.02.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho"nun öldürülmesi sonrasında kartel üyeleri sokakları, hastaneleri, havaalanlarını ve diğer kamuya açık yerleri her yeri ateşe verdi. Seyir halindeki bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde arabaların, evlerin, motosikletlerin alev alev yandığı görülüyor.

Meksika ordusunun 22 Şubat 2026'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkede geniş çaplı kargaşa ve çatışmalar çıktı.

El Mencho, yurt içinde ve ABD'de en çok aranan uyuşturucu baronlarından biriydi ve öldürülmesi, kartel mensuplarının sert misilleme eylemleriyle karşılık vermesine neden oldu.

HER YERDE BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

CJNG karteli üyelerinin saldırıları, sadece yolları kapatmakla sınırlı kalmadı; Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda panik yaşandı, yolcular panikle kaçarken bazı bölgelerde güvenlik güçleri devreye girdi. Özellikle Puerto Vallarta ve Guadalajara gibi büyük merkezlerde turistler ve siviller korku içinde güvenli alanlara sığındı. Bazı uçuşlar güvenlik nedeniyle iptal edildi ve hava trafiğinde aksamalara yol açıldı.

ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER ATEŞE VERİLDİ

Çatışmalar çok sayıda eyalete yayıldı; yollar, köprüler ve ana caddeler kartel mensuplarınca yakılan araçlar ve barikatlarla kapatıldı, bazı bölgelerde okullar geçici olarak tatil edildi ve vatandaşlara sığınaklara çekilmeleri çağrısı yapıldı. Yetkililer olayların kontrol altına alınması için yoğun güvenlik tedbirleri alırken, durumun ülke genelinde hâlen yüksek risk taşıdığı bildiriliyor.

Meksika hükümeti, El Mencho'nun öldürülmesinin CJNG üzerindeki liderlik yapısını sarsacağını belirtse de, kartel üyelerinin intikam eylemleri şiddet seviyesinde ciddi artışa işaret ediyor. Analistler, özellikle CJNG gibi güçlü yapılarla yürütülen çatışmaların sivil alanlara taşınma riskinin her zamankinden yüksek olduğunu vurguluyor.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da El Mencho'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:17:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Meksika'da El Mencho'nun Öldürülmesi Sonrası Çıkan Çatışmalar Ülkeyi Karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.