Meksika'da El Mencho Operasyonu Sonrası Normal Yaşam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'da El Mencho Operasyonu Sonrası Normal Yaşam

Meksika\'da El Mencho Operasyonu Sonrası Normal Yaşam
23.02.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Claudia Sheinbaum, El Mencho'ya yapılan operasyonun ardından normal hayatın sürdüğünü açıkladı.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini belirtti. Sheinbaum, "Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu duyurdu. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum açıklamasında, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmadan çalıştıklarını da kaydetti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da El Mencho Operasyonu Sonrası Normal Yaşam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:18:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Meksika'da El Mencho Operasyonu Sonrası Normal Yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.