Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

06.06.2023 23:52

Meksika'nın başkenti Mexico City'de Oceania adlı metro istasyonunda iki görevli yürüdükleri sırada dengelerini kaybederek raylara düştü. Görevlilerden biri elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de B hattı üzerinde bulunan Oceania adlı istasyonda dün iki metro çalışanı, raylarda yürüdükleri sırada dengelerini kaybederek rayların üzerine düştü. Çalışanlardan biri, rayların yanında yer alan elektrik hattına temas ederek akıma kapılırken, diğer çalışan ise şans eseri akıma kapılmadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılan çalışanın hayati belirtilerinin bulunmadığını ve elektrik çarpması sonucu öldüğünü tespit etti. Mexico City Metrosu yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, hayatını kaybeden istasyon amirinin görevi nedeniyle raylarda bulunduğunu ancak güvenlik önlemi olarak o sırada raylardaki elektrik akımının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

KAMERALARA YANSIDI

Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak, istasyonda incelemelerde bulundu. Olay anı ise istasyondaki güvenlik kameraları ve yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA
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Mexico City, Sonora, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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