MEKSİKA'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato kentinde bir evde düzenlenen partiye kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Saldırıda 10 kişinin hayatını yaşamını yitirdiği belirtildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Meksika'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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