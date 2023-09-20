Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı - Son Dakika

Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:36

Meksika Kongresi'nde yapılan özel oturumda, bin yaşında olduğu ve 'insana ait olmadığı' iddia edilen iki varlıkla ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Fosilleri canlı yayında inceleyen araştırmacılar şimdi de uzaylılardan bir tanesinin hamile olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde uzaylı oldukları iddia edilen iki varlığa ait cansız bedenlerle ilgili yine çok konuşulacak bir iddia orta atıldı. Araştırmacılara göre varlıklardan bir tanesi hamile.

"CESETLER UZAYLILARA AİT"

Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve "insana ait olmadığını" iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergiledi. Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş cesetlerin bin yıllık olduğunu belirtti.

Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı

"TAM BİR ORGANİK VARLIK"

Bilim dünyasını pek ikna edemeyen ve uzaylı olduğu iddia edilen bin yıllık kalıntılar incelenmeye devam ediyor. Maussan ve ekibi bulguların farklı parçalardan oluşan bir beden olmadığı, 'tam bir organik varlık' olduğu konusunda ısrarlı.

Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı

"ÖLDÜĞÜNDE HAMİLEYDİ"

Meksika'nın Huixquilucan kentindeki Noor Kliniği'nde projede görevli teknisyenler ve bilim insanları tarafından yapılan taramaları Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlayan Maussan ve ekibi yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptılar. Kongrede kalıntıların röntgenlerini gösterip cansız bedenlerin birinin içinde 'yumurta' bulduklarını söyleyen ekip yaptıkları taramalardan sonra 'dünya dışı' olduklarını iddia ettikleri canlının öldüğünde hamile olduğunu öne sürdü.

Sonora, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı - Son Dakika
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