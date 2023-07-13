Meksika Karteli, Hırsızları Çıplak Bir Şekilde Kırbaçlayarak Caddede Gezdirdi

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) çetesi, iddia edilen iki hırsıza sokakta iç çamaşırlarıyla yürürken kamçıladıkları bir şekilde kendi adaletlerini dağıttılar.

Game of Thrones'a Benzeyen Utanç Yürüyüşü

Bu hafta sosyal medyada ortaya çıkan şok edici olay videosu, Game of Thrones'daki ünlü "utanç yürüyüşü" sahnesini anımsatıyor. Borderland Beat'e göre, klipte görülen silahlı adamlar, Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu trafiği örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)'nin üyeleri.

Düşük Seviye Öz Yönetim Adaleti Dağıtma

Ölümcül uyuşturucu kartelleriyle genellikle düşük seviyede öz yönetim adaleti dağıtma ilişkilendirilmezken, bu tür utanç yürüyüşleri alışılmadık değil. Uyuşturucu kartellerinin öz yargı uygulaması, uyuşturucu taşırken yetkililerden kaçınmayı denemeleri sırasında sivillerin kalplerini ve zihinlerini kazanmalarını sağlar. Ayrıca bir güç gösterisi olarak da kullanılır.