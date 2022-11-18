Meksika'da otel odasında ölü bulunan kadının görüntüleri ortaya çıktı! Şiddet görmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da otel odasında ölü bulunan kadının görüntüleri ortaya çıktı! Şiddet görmüş

18.11.2022 11:06

Meksika'nın Cabo kentinde tatil için gittiği otelin odasında ölü bulunan Robinson adlı kadının ölü bulunmadan 24 saat önce bir kişiden fena halde dayak yediği anlar ortaya çıktı.

Meksika'da otelde ölü bulunan kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ülkenin turistik tatil şehri Cabo kentine geldikten 24 saat sonra otel odasında ölü olarak bulunan 25 yaşındaki kadının olaydan önce feci şekilde dövüldüğü görüldü.

ALKOL ZEHİRLENMESİ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Robinson, otel odası gibi görünen bir yerde başka bir kadınla kavga ederken görülüyor. Odadaki kavgayı kaydeden başka bir kişi ise olanlara gülerek karşılık veriyor. Bununla birlikte 25 yaşındaki kadının arkadaşları, Robison'ın alkol zehirlenmesinden dolayı öldüğünü iddia etti.

ÇIPLAK ŞEKİLDE SALDIRIYA UĞRADI

Söz konusu videoda Robinson'ın bir yatak odasında çıplak bir şekilde saldırıya uğradığı anlar görülüyor.

YORUMLAR
500

Hassas İçerik, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da otel odasında ölü bulunan kadının görüntüleri ortaya çıktı! Şiddet görmüş - Son Dakika


Son Dakika
12:37 64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak
12:25 Gösterişli düğünde imam nikahı kıydığı söylenen Nihat Hatipoğlu konuştu
12:20 Ankara'daki mezarda cesedi hiç bozulmayan kadının sırrı! Nihat Hatipoğlu sesi titreyerek anlattı
11:53 Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı
11:52 Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! İran'a ambargo uygulayan ABD, Tahran'a İHA parçaları temin ediyor
11:49 Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı
11:30 Köpeğe tecavüz eden şahıstan kan donduran savunma: Eşimle uzun süredir ilişkiye girmiyordum, şeytana uydum
11:27 Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı
11:10 Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar
11:06 Korona kabusu son bulmuyor! Vaka sayısının son 24 saatte 9 binin üzerine çıktığı şehirde geçici hastane kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 12:54:23. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da otel odasında ölü bulunan kadının görüntüleri ortaya çıktı! Şiddet görmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement