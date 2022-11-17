Meksika'da polisin, hırsızı iç çamaşırını indirdikten sonra sopayla dövmesi gündem oldu - Son Dakika
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Meksika'da polisin, hırsızı iç çamaşırını indirdikten sonra sopayla dövmesi gündem oldu

17.11.2022 23:44

Meksika polislerinin, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın iç çamaşırını indirip sopayla dövmesi sosyal medyada gündem oldu. Kameraya yansıyan görüntülere bazı kullanıcılardan tepki geldi.

Meksika'da çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu videoda, hırsızlık yaptığı için bir kişinin kalın bir sopayla dövüldüğü anlar yer aldı.

İÇ ÇAMAŞARINI İNDİRDİLER

Görüntülerde, bir polisin hırsız olduğu düşünülen kişiyi tuttuğu, diğer polisin ise şahsın iç çamaşarını indirdikten sonra sopayla vurduğu görüldü. 3. bir polisin ise videonun sonlarında acı içinde bağıran kişinin bacaklarını sabitlediği kamera tarafından kayıt altına alındı.

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar tepkilerini yorumlarla dile getirirken, yaşanan şiddetin işkence niteliğinde olduğu belirtildi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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SON DAKİKA: Meksika'da polisin, hırsızı iç çamaşırını indirdikten sonra sopayla dövmesi gündem oldu - Son Dakika
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