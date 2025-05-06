Merz, Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı - Son Dakika
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Merz, Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı

Merz, Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı

Friedrich Merz, Almanya'da başbakanlık oylamasında çoğunluğu sağlayamayarak tarihi bir yenilgi yaşadı.

06.05.2025 12:34
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Almanya'da genel seçimleri önde bitiren Muhafazakâr lider Friedrich Merz, parlamentoda ülkenin yeni başbakanı olmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Merz'in hükümet kurabilmesi için 630 sandalyeli mecliste 316 oya ihtiyacı vardı ama 310 oy alabildi. Genel seçimleri lider tamamladıktan iki buçuk ay sonra yapılan oylama Hristiyan Demokrat lidere önemli bir darbe oldu.

Merz'in merkez solla yaptığı koalisyonun parlamentoda yeterli çoğunluğu vardı, ancak destek vermesi beklenen 18 milletvekillinin bunu yapmadığı anlaşılıyor. Merz'in ilk oylamada uğradığı fiyasko modern Almanya tarihinde bir ilk.

Şimdi Parlamento'nun Merz'in yeniden oylanması ya da bir başka aday çıkarması için iki haftası var.

Alman anayasasına göre oylama sınırı yok ama en nihayetinde mutlak çoğunluk sağlanamazsa, buna sahip olamayan bir aday da seçilebiliyor.

Merz'in yenilgisi, siyasi yorumcular tarafından "aşağılanma" diye tanımlanırken, Muhafazakârlarla Pazartesi günü koalisyon anlaşması imzalayan Sosyal Demokrat SPD milletvekillerinin sorumlu olduğuna inanılıyor.

SPD'nin bütün kesimleri koalisyon anlaşmasından memnun değildi, ancak Merz'in tarihi yenilgisi devam etmesini zorlaştırabilir. 1949'dan beri hiçbir başbakan adayı böyle bir fiyasko yaşamamıştı.

Oylamadaki fiyasko, Merz'in geçen yıl çöken bir önceki hükümetin zayıflıklarına ve bölünmelerine panzehir olma umutlarına da darbe vurdu.

69 yaşındaki Merz'in oylamayı kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'ı ziyaret edip, görevi alması bekleniyordu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Merz, Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı - Son Dakika

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