Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti
15.12.2025 11:14  Güncelleme: 11:27
Kolombiya'da mezuniyet kutlamasından dönen öğrencileri taşıyan otobüs uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada otobüs şoförü dahil 17 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi'nden öğrenciler, mezuniyetlerini kutlamak üzere Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında bir etkinliğe katıldı.

OTOBÜS UÇURUMDAN YUVARLANDI

Öğrenciler, kutlamanın ardından Medellin'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak öğrencileri taşıyan okul otobüsü yolculuk sırasında Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Julian, cansız bedenlerin helikopter aracılığıyla Medellin'deki Tıp Hukuk Enstitüsü'ne getirildiğini ve Medellin'deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakından işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bello'da ise kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için mum ışığında birlik ve dayanışma sembolü olarak bir anma töreni düzenlendi.

Kaynak: İHA

