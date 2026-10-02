Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis\'te Büyükelçilik ve Parlamento\'da temaslarda bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tiflis Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Mustafa Türker Arı ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sunan Büyükelçimize ve Büyükelçiliğimiz mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN, GÜRCİSTAN EĞİTİM, BİLİM VE GENÇLİK İŞLERİ KOMİTESİ BAŞKANI LASHKHI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Tekin, bir diğer paylaşımında ise Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Mariam Lashkhi ile bir araya geldiğini bildirdi. Tekin sanal medya hesabından, "Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret ederek parlamento binasını gezdik; Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Sayın Mariam Lashkhi ile görüşme gerçekleştirdik.Sayın Lashkhi'ye ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve tecrübelerimizi aktardık, görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahipliği için Sayın Lashkhi'ye ve heyetine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başmüftüsü Adam Shantadze ile de görüştü. Tekin görüşmeye ilişkin, "Batı Gürcistan Başmüftüsü Sayın Adam Shantadze ve Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik. Dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bu buluşmada nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.