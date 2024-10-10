Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi - Son Dakika
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Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi

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Kasırga Milton, Florida'yı vurarak timsahları yerleşim bölgelerine sürükledi. Yerel halk beklenmedik tehlikeyle karşılaştı. Uzman Gillette, timsahların alışılmadık yerlerde görülebileceğini belirtti. FWC, halkı dikkatli olmaya çağırdı. 3. kategori fırtına milyonlarca kişiyi etkiledi. Olay, doğal afetlerin tüm ekosistemi nasıl etkilediğini gösterdi. Yetkililer, güvenlik ve yaban hayatı koruması konusunda uyarıda bulundu.

10.10.2024 13:20  Güncelleme: 13:25
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Kasırga Milton Florida'yı vururken, yerel halk beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı: yerinden edilmiş timsahlar. Bir araç sahibi, sele kapılan arabasının kapısını açtığında tekerleğe saldıran büyük bir timsahla yüz yüze geldi. Bu olay, kasırganın sadece insanları değil, yaban hayatını da nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Yaban hayatı uzmanı Christopher Gillette, fırtına sırasında timsahların su altında kalıp beklediklerini, ancak sonrasında alışılmadık yerlerde ortaya çıkabileceklerini açıkladı. Timsahlar normalde Florida'nın her yerinde bulunuyor, ancak sel suları onları yerleşim bölgelerine sürükleyebiliyor.

Uzmanlar, halkı yaban hayatına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), timsahlarla karşılaşıldığında mesafe korunmasını ve saygılı davranılmasını öneriyor. Tehlike durumunda FWC'nin yardım hattının aranması tavsiye ediliyor.

Kasırga Milton, 3. kategori fırtına olarak eyaleti vurdu ve milyonlarca kişiyi etkiledi. Uzmanlar, fırtına geçtikten sonra bile yaban hayatının yerleşim yerlerinde görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Halk, kendi güvenliklerini riske atmadan, yaban hayatına müdahale etmekten kaçınmalı.

Bu olay, doğal afetlerin sadece insanları değil, tüm ekosistemi nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, halkın hem kendi güvenliğine hem de yaban hayatının korunmasına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Milton kasırgasının vurduğu Florida\'da timsahlar evlere girdi

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Son Dakika Dünya Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi - Son Dakika
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