Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti

Prens William'ın milyarder arkadaşı 53 yaşındaki Sunjay Kapur, İngiltere'deki Guards Polo Club'da maç sırasında yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

"BİR ŞEY YUTTUM"

Telegraph'ın haberine göre, Hindistan doğumlu Kapur, görgü tanıklarına göre maç sırasında takım arkadaşlarına "Bir şey yuttum" dedi. Kapur'un arı yuttuğu ve anafilaktik şoka girerek hayatını kaybettiği belirlendi.

DEV ŞİRKETİN BAŞKANIYDI

Kapur, küresel otomobil parçaları devi Sona Comstar'ın başkanıydı. Sona Comstar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Sayın Sunjay Kapur'un ani vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. O, tutkusu, içgörüsü ve özverisi ile şirketimizin kimliğini ve başarısını şekillendiren vizyon sahibi bir liderdi."

PRENS WILLIAM'IN ARKADAŞIYDI

Prens William'ın da arkadaşı olan Kapur, golf tutkunuydu. Kapur, 12 Haziran'da Smith's Lawn sahasında oynanan Cartier Queen's Kupası yarı finalinde, Aureus takımının Sujan Indian Tigers'a karşı mücadelesi sırasında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesiyle yakın ilişkili Guards Polo Club, Kapur'un ani ölümü karşısında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek ailesine ve takımına taziye mesajı yayımladı.