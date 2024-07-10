Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile Gazze\'deki ateşkesi görüştü

Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunu görüştü. Cumhurbaşkanı Sisi, bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün CIA Direktörü William Burns ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan iki ülke arasındaki işbirliği konularının da ele alındığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantıda ayrıca bölgesel durumdaki gelişmeler de ele alındı ve Gazze Şeridi'nde sükunet ve ateşkes için anlaşmaya varılması yönündeki ortak çabalardaki son gelişmeler tartışıldı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı es-Sisi, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrail'in askeri operasyonların devamını reddeden tutumunu teyit ederek, uluslararası toplumun savaşı durdurma sorumluluklarını üstlenmesinin ve insani krizi gerçekten hafifletmeye yetecek insani yardımların uygulanmasını sağlamanın önemini vurguladı. Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde yaşadığı felaketi dile getirerek, bölgede çatışmaların yayılmasını önlemek için ciddi ve etkili adımların atılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü çerçevesinde iki devletli çözümün uygulanmasının önemini de dikkat çekti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı başkanı, Mısır'ın ateşkes sağlama ve insani yardım uygulama çabalarına övgüde bulunarak, ülkesinin Mısır'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, güvenlik ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik güçlü ve rasyonel ve sorumlu tutumunu takdir ettiğini vurguladı" denildi.