Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Mısır'da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım edemedi. Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.