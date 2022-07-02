Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

02.07.2022 15:45

Mısır'da turist bir kadın köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen saldırı anında köpekbalığı ile mücadele etmeye çalışan kadına kimsenin yardım edemediği görülüyor.

Mısır'da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım edemedi. Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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turist, Mısır, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika


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